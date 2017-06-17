Президент ФИФА: Россия полностью готова к Кубку конфедераций

Джанни Инфантино за считаные часы до старта самого ожидаемого футбольного турнира года отметил отличную подготовку принимающей стороны.

47-летний президент главной футбольной организации отметил красоту Санкт-Петербурга, в котором сегодня стартует Кубок конфедераций, и добавил, что сам очень ждёт начала турнира.

— До старта остаются считаные часы. Россия, Санкт-Петербург полностью готовы, — цитирует ТАСС Инфантино. — Город необычайно красивый, погода сегодня великолепная! С нетерпением жду старта.

Напомним, церемония открытия Кубка конфедераций — 2017 начнётся сегодня в 16:00 по московскому времени на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

Первый матч турнира состоится сразу после неё, россияне встретятся с новозеландцами.

Прямую текстовую трансляцию матча читайте на Лайфе в 17:30 по московскому времени.