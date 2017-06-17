СМИ: Скауты "Арсенала" оценят игру Головина с трибун Кубка конфедераций

Как сообщает "Спорт день за днём", представители лондонской команды приехали в Санкт-Петербург, чтобы своими глазами понаблюдать за игрой 21-летнего полузащитника ЦСКА и национальной сборной России в матче против Новой Зеландии.

Кроме скаутов в Россию намеревался приехать и главный тренер "Арсенала" — легендарный Арсен Венгер. Однако англичанин пока не решил, какой именно матч сборной России хочет увидеть с трибуны.

Александр Головин в прошедшем сезоне РФПЛ провёл 30 матчей в форме московских армейцев и забил три гола.

Сегодня Александр попытается отличиться в составе национальной команды. В 18:00 россияне сыграют в первом матче Кубка конфедераций — 2017 против новозеландцев. Лайф начнёт онлайн-трансляцию встречи за полчаса до стартового свистка.