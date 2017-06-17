Сборная России одержала победу в первом матче Кубка конфедераций

Подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" обыграли сборную Новой Зеландии со счётом 2:0.

Первый тайм наша команда начала увереннее, чем новозеландцы. Однако открыть счёт удалось лишь на 31-й минуте. Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков вышел один на один на голкипера Мариновича и сделал всё, чтобы мяч залетел в ворота. Правда, судья записал гол на защитника Майкла Боксолла, который успел подбежать и коснуться мяча. Автогол.

Во второй 45-минутке россияне продолжили прессинговать своего соперника. На 69-й минуте увеличил отрыв лучший бомбардир нашего чемпионата в этом сезоне Фёдор Смолов с передачи Александра Самедова — 2:0.

Подробнее о ходе игры вы можете узнать из текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

Отметим, что этот матч посетил сам президент РФ Владимир Путин, а также президент ФИФА Джанни Инфантино, легендарный футболист Пеле, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-президент РФС Никита Симонян.

Следующий матч наша команда проведёт в Москве против сборной Португалии 21 июня. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

Новая Зеландия в этот же день сыграет с мексиканцами. Их поединок начнётся с 21:00 (мск) в Сочи.

Напомним, что перед матчем Россия — Новая Зеландия состоялась красочная церемония открытия. Посмотреть, как это было, вы можете в нашей текстовой трансляции.

Кубок конфедераций. Группа А.

Россия — Новая Зеландия 2:0.

Голы: Боксолл (31, автогол), Смолов (69).