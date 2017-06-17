Сборная России одержала победу в первом матче Кубка конфедераций

Первый тайм наша команда начала увереннее, чем новозеландцы. Однако открыть счёт удалось лишь на 31-й минуте. Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков вышел один на один на голкипера Мариновича и сделал всё, чтобы мяч залетел в ворота. Правда, судья записал гол на защитника Майкла Боксолла, который успел подбежать и коснуться мяча. Автогол.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 17 июня 2017 г.
Россия1:0Новая Зеландия Денис Глушаков @DGlushakov8 31' #RUSNZL #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/6zFEzuzBWZ
Во второй 45-минутке россияне продолжили прессинговать своего соперника. На 69-й минуте увеличил отрыв лучший бомбардир нашего чемпионата в этом сезоне Фёдор Смолов с передачи Александра Самедова — 2:0.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 17 июня 2017 г.
Россия2:0Новая Зеландия Фёдор Смолов @smolovfedor_90 69' #RUSNZL #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/hpnfcEWy6U
Подробнее о ходе игры вы можете узнать из текстовой трансляции, которую вёл Лайф.
Отметим, что этот матч посетил сам президент РФ Владимир Путин, а также президент ФИФА Джанни Инфантино, легендарный футболист Пеле, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-президент РФС Никита Симонян.
Следующий матч наша команда проведёт в Москве против сборной Португалии 21 июня. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.
Новая Зеландия в этот же день сыграет с мексиканцами. Их поединок начнётся с 21:00 (мск) в Сочи.
Напомним, что перед матчем Россия — Новая Зеландия состоялась красочная церемония открытия. Посмотреть, как это было, вы можете в нашей текстовой трансляции.
Кубок конфедераций. Группа А.
Россия — Новая Зеландия 2:0.
Голы: Боксолл (31, автогол), Смолов (69).
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