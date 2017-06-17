Геннадий Орлов: Теперь болельщики полюбят наших футболистов

Известный советский и российский комментатор прокомментировал Лайфу результат дебютного матча сборной России на Кубке конфедераций — 2017, в котором подопечные Станислава Черчесова обыграли Новую Зеландию (2:0).

— Как оцените игру? Понравилось вам? — первый вопрос Геннадию Сергеевичу.

— Конечно, больше позитива. Поддерживали высокий темп, каким бы ни был соперник, но главное — держать лицо. Новозеландцы сражались, умелые, техничные, очень даже грамотно, на мой взгляд, выстроили всё в обороне.

Наши справились с волнением первого матча, молодцы, выглядели очень достойно. Смотрите, сколько было атак, игра в касание, осмысленные действия. Голы красивые, всё по классике. Плюс было ещё несколько моментов, когда спасал Маринович. Словом, полное превосходство нашей сборной подтвердилось.

И самое приятное — газон выдержал. (Смеётся.)

— С такой игрой можно смотреть с оптимизмом на предстоящую битву с Роналду и сборной Португалии?

— Мы играем дома, первая победа окрыляет. Думаю, теперь наши футболисты почувствуют любовь болельщиков, все воодушевятся. Так что никакого скепсиса! Шапками закидывать никого тоже не надо, но потенциал у нашей сборной очень неплохой.

— Думаете, наши выйдут из группы?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Но шансы у нас есть. Многое будет зависеть от турнирного расклада, от матчей Португалии и Мексики. Там может сыграть роль и разность мячей. Забили сегодня два, но могли больше.

— Что скажете об организации? Были слухи об очередях, неких организационных нестыковках. На ваш взгляд, всё прошло удачно?

— Я обходил вокруг стадиона, да, были очереди, но все входы работали. Но что поделаешь, надо постоять. Каждого же приходится проверить, как в аэропорту.

Я вот критиковал после тестовых матчей, что лифты и эскалаторы не работали. Сейчас они работают. Если смотреть с точки зрения журналистов, здесь далековато пресс-центр. Нужны какие-то шаттлы, наверное. А в остальном всё нормально.