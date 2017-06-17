Смолов стал лучшим игроком матча-открытия Кубка конфедераций

27-летний нападающий "Краснодара" и команды Станислава Черчесова признан лучшим футболистом противостояния Россия — Новая Зеландия (2:0).

Памятный приз Смолов получил из рук футболиста петербургского "Зенита" Александра Кержакова.

Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков! pic.twitter.com/KoGpDX3TPh — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.

Фёдор Смолов отличился голом на 69-й минуте матча. Получив в штрафной прострельную передачу от Александра Самедова, форвард без труда поразил ворота новозеландцев, установив на табло итоговый счёт — 2:0.

Напомним, Россия обыграла Новую Зеландию, помимо Смолова в матче отличился капитан "Спартака" Денис Глушаков.

Следующий матч наши футболисты проведут 21 июня в Москве. Россияне встретятся с одним из фаворитов турнира — сборной Португалии.