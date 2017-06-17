Смолов стал лучшим игроком матча-открытия Кубка конфедераций

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Смолов стал лучшим игроком матча-открытия Кубка конфедераций

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Фото: Риа Новости/Алексей Даничев

27-летний нападающий "Краснодара" и команды Станислава Черчесова признан лучшим футболистом противостояния Россия — Новая Зеландия (2:0).

Памятный приз Смолов получил из рук футболиста петербургского "Зенита" Александра Кержакова.

Фёдор Смолов отличился голом на 69-й минуте матча. Получив в штрафной прострельную передачу от Александра Самедова, форвард без труда поразил ворота новозеландцев, установив на табло итоговый счёт — 2:0.

Напомним, Россия обыграла Новую Зеландию, помимо Смолова в матче отличился капитан "Спартака" Денис Глушаков.

Следующий матч наши футболисты проведут 21 июня в Москве. Россияне встретятся с одним из фаворитов турнира — сборной Португалии.

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