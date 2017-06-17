Смолов стал лучшим игроком матча-открытия Кубка конфедераций

Памятный приз Смолов получил из рук футболиста петербургского "Зенита" Александра Кержакова.
Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча! Приз ему вручает Александр Кержаков! pic.twitter.com/KoGpDX3TPh— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.
Фёдор Смолов отличился голом на 69-й минуте матча. Получив в штрафной прострельную передачу от Александра Самедова, форвард без труда поразил ворота новозеландцев, установив на табло итоговый счёт — 2:0.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 17 июня 2017 г.
Россия 2:0 Новая Зеландия Фёдор Смолов @smolovfedor_90 69' #RUSNZL #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/hpnfcEWy6U
Напомним, Россия обыграла Новую Зеландию, помимо Смолова в матче отличился капитан "Спартака" Денис Глушаков.
Следующий матч наши футболисты проведут 21 июня в Москве. Россияне встретятся с одним из фаворитов турнира — сборной Португалии.
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