Черчесов: Приезд Путина — дополнительный плюс. Мы должны были выиграть

Главный тренер сборной России подвёл итоги матча против Новой Зеландии на Кубке конфедераций.

— Это был первый матч на большом турнире, — сказал Станислав Саламович. — Наблюдался ажиотаж, и мы должны были выиграть эту встречу. Рад, что команда выиграла и местами показывала ту игру, которую мы планировали. Хорошо, что мы создаём моменты.

Также главный тренер прокомментировал состояние поля на стадионе "Санкт-Петербург".

— Мне показалось, что поле хорошее. Никаких проблем не возникало. Поблагодарю организаторов за проделанную работу. Всё отлично. Теперь у меня будет особое отношение к этому стадиону. Это мой первый официальный матч, и он выигран. Когда положительный результат, всё нравится.

— Давление — медицинский термин. Я тут слышу о нём третий день. Ничего такого нет. Мы профессионально готовились и сыграли. У Новой Зеландии молодая хорошая команда. Мы знали, что они будут играть длинными передачами с подборами мяча.

Черчесов отметил и то, что приезд Путина на матч привнёс дополнительную ответственность.

— Понятно, что приветствие руководителя страны — дополнительный плюс, но при этом дополнительная ответственность. Но мы с задачей справились и идём дальше по турнирной сетке.

Напомним, что сборная России обыграла новозеландцев со счётом 2:0. Лайф вёл прямую текстовую трансляцию.

Следующий матч наша команда проведёт в Москве против сборной Португалии 21 июня. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.