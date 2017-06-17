Звёздный форвард "Реала" женился

Сегодня 24-летний испанский футболист Альваро Мората взял в жёны итальянку Элис Кампелло.

Свадьбу влюблённые отметили в самом романтичном месте на земле — в Венеции. Как сообщают испанские СМИ, пара провела скромную церемонию в одной из местных церквей, на торжество молодожёны пригласили только самых близких.

AHHHHH OMGGGG THEY ARE SO CUTE AND ELEGANT CONGRATS CONGRATS CONGRATS I wish you all the best @alvaromorata @alicecampello Публикация от @kaileyftbella Июн 17 2017 в 10:46 PDT

Футболист познакомился с будущей женой через соцсеть. Позже он встретился с отцом Элис, от которого пара и получила благословение на более серьёзные отношения.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что спустя год работы в мадридском "Реале" Альваро Мората принял решение покинуть испанскую команду. Футболист намерен уехать на чемпионат Англии, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед".