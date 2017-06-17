Звёздный форвард "Реала" женился

Свадьбу влюблённые отметили в самом романтичном месте на земле — в Венеции. Как сообщают испанские СМИ, пара провела скромную церемонию в одной из местных церквей, на торжество молодожёны пригласили только самых близких.
Футболист познакомился с будущей женой через соцсеть. Позже он встретился с отцом Элис, от которого пара и получила благословение на более серьёзные отношения.
Напомним, ранее в прессе сообщалось, что спустя год работы в мадридском "Реале" Альваро Мората принял решение покинуть испанскую команду. Футболист намерен уехать на чемпионат Англии, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед".
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