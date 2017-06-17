Звёздный форвард "Реала" женился

Читайте также

Звёздный форвард "Реала" женился

2892

Фото: twitter.com

Сегодня 24-летний испанский футболист Альваро Мората взял в жёны итальянку Элис Кампелло.

Свадьбу влюблённые отметили в самом романтичном месте на земле — в Венеции. Как сообщают испанские СМИ, пара провела скромную церемонию в одной из местных церквей, на торжество молодожёны пригласили только самых близких.

<p>Фото: Instagram.ru</p>

Футболист познакомился с будущей женой через соцсеть. Позже он встретился с отцом Элис, от которого пара и получила благословение на более серьёзные отношения.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что спустя год работы в мадридском "Реале" Альваро Мората принял решение покинуть испанскую команду. Футболист намерен уехать на чемпионат Англии, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!