Сергей Ковалёв сенсационно проиграл Уорду в бое-реванше

Duro castigo de @andreward a @KrusherKovalev pero los últimos 2 fueron golpes bajos. KOT ilegítimo.#WardKovalev2 pic.twitter.com/CP52HjGSL6— Gastón A. Coumeig (@gastoncoumeig) 18 июня 2017 г.
Сергей Ковалёв (30-1-1) в 12-раундовом поединке против Андре Уорда (31-0) не смог отстоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжёлом весе.
Первые три раунда боксёры осторожничали. После уже начался настоящий бокс: ударом на удар отвечали спортсмены. Увереннее всё же смотрелся американец, Сергею так и не удалось завладеть преимуществом.
Исход встречи решил 8-й раунд, где после ударов американца ниже пояса судья остановил бой и присудил победу Уорду техническим нокаутом. Просто невероятно!
Отметим, ранее этот поединок был признан боем года по версии IBF.
Напомним, что в первой встрече, которая состоялась в ноябре 2016 года, Ковалёв проиграл Уорду по решению судей.
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