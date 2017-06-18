Сергей Ковалёв сенсационно проиграл Уорду в бое-реванше

В Лас-Вегасе завершился долгожданный поединок между 34-летним россиянином и 33-летним американцем, являющимся непобеждённым.

Сергей Ковалёв (30-1-1) в 12-раундовом поединке против Андре Уорда (31-0) не смог отстоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжёлом весе.

Первые три раунда боксёры осторожничали. После уже начался настоящий бокс: ударом на удар отвечали спортсмены. Увереннее всё же смотрелся американец, Сергею так и не удалось завладеть преимуществом.

Исход встречи решил 8-й раунд, где после ударов американца ниже пояса судья остановил бой и присудил победу Уорду техническим нокаутом. Просто невероятно!

Отметим, ранее этот поединок был признан боем года по версии IBF.

Напомним, что в первой встрече, которая состоялась в ноябре 2016 года, Ковалёв проиграл Уорду по решению судей.