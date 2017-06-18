Десятки российских фанатов лишены права посещения Кубка конфедераций

Лайф поговорил с бывшим председателем Всероссийского объединения болельщиков Александром Шпрыгиным, у которого перед началом турнира аннулировали паспорт болельщика.

За час до матча-открытия Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия (2:0) Шпрыгин выложил в "Инстаграм" пост, в котором рассказал о неожиданном для себя решении организаторов.

Лайф связался с известным фанатом "Динамо" и сборной России и расспросил о ситуации.

— Александр, почему вас лишили права посещать матчи Кубка конфедераций?

— Прежде всего скажу, что это далеко не только моя ситуация. Я вот еду уже 896-й километр, хотя в дальнобойщика вроде не планировал превращаться, и накануне мне постоянно приходили сообщения, что у других представителей фанатского движения такая же история. Хотя многие уже были в Питере. Мне ещё повезло, я увидел сообщение за 150 километров до города, развернулся, сэкономил время.

— Много потеряли?

— Сгорели билет за восемь тысяч, бронь в гостинице, бензина я в бак залил не на одну тысячу рублей, например.

— Есть какая-то закономерность — сообщения приходят участникам беспорядков в Марселе?

— Рассылка пришла вчера по e-mail десяткам российских фанатов, не только московских клубов. Могу за себя сказать: я с 1990-х годов не имею никаких административных взысканий за нарушения на стадионах, не судим, не вхожу в список лиц, кому запрещено посещать спортивные мероприятия, то есть никаких юридических оснований запрещать мне ходить на футбол нет.

— С какой мотивировкой тогда вашу заявку не приняли?

— Никакой, просто отклонено, и всё. Я, правда, когда регистрировал fan-id, поставил кучу галочек, со всем согласился, так что наверняка у них есть такое право. Уже обратился в юридическую службу, собираюсь идти в суд.

— Можно ли сказать, что власти начали активную борьбу с фанатским движением?

— Они решили перестраховаться. Причём такой ход: аннулировать всё за два часа до начала турнира. И пока ты разберёшься и по судам будешь ходить, Кубок конфедераций закончится. Но я хочу пойти правовым путём, потому что такой же сценарий вполне возможен на чемпионате мира.

— У вас есть предположения, кто принял решение о лишении вас права посещать матчи?

— Допускаю, что в моём случае решение ангажированное. Но конкретных лиц назвать не могу, фактов не имею. На конференции РФС ко мне тоже пришли в масках с автоматами, предъявили обвинения за какую-то драку "Спартака" и ЦСКА девятимесячной давности, а вечером извинились и отпустили. Так и тут. Ответственные за все эти списки люди понимали, что я не устрою в Питере дебош в одно лицо, но зачем-то поступили так. Непонятно: если запрещено, почему нельзя было об этом сообщить раньше? Буду судиться, потому что никаких правовых оснований лишать меня просмотра Кубка конфедераций нет.