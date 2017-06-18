48-летний великий итальянский футболист дебютирует в профессиональном теннисе

Легендарный защитник "Милана" и многократный призёр чемпионатов Европы (1988, 2000) и чемпионатов мира (1990, 1994) Паоло Мальдини примет участие в основной сетке турнира ATP Milan Challenger.

Мальдини и выступающий с ним в паре его тренер Стефано Ландонио победили в квалификационном турнире и стали обладателями wild card. По словам Ландонио, Мальдини начал играть в теннис 5–6 лет назад и, несмотря на пробелы в технике, прогрессирует. Для пары это был первый соревновательный турнир, раньше они играли только на благотворительных мероприятиях.