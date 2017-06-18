Черчесов: Хочу, чтобы сборная России играла как "Бавария"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после первого матча на Кубке конфедераций дал интервью швейцарскому изданию Der bund.

— Стиль нашей игры зависит от того, с кем мы играем, — пояснил 53-летний специалист. — Следующий соперник на Кубке конфедераций сильнее, и он не позволит нам контролировать мяч. Поэтому мы постараемся быть более гибкими.

— Идеально, чтобы мы заиграли как "Бавария" при Юппе Хайнкесе. Ведь та "Бавария" двигалась непосредственно к воротам, а не играла поперёк поля. Это был эффективный и успешный футбол. Мы пока только пытаемся настроить эту систему. Моментами соперники были даже лучше, чем мы, — отметил главный тренер сборной России.

Напомним, что вчера наша команда обыграла Новую Зеландию со счётом 2:0. Следующий матч российская сборная проведёт против португальцев в Москве. Встреча состоится 21 июня в 18:00 (мск).