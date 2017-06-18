Мексиканская болельщица уверена, что Чичарито лучше Роналду

Одна из болельщиц, которая приехала в Россию на Кубок конфедераций из Мексики, сделала небольшой фотоотчёт специально для Лайфа.

23-летняя Делия Вильярреал живёт в столице Мексики — Монтеррее. Всё своё свободное время она посвящает футболу. Делия не просто играет, а также ездит по миру, чтобы не упустить ни одного значимого турнира. Девушка уже посетила десятки турниров и сделала фото со многими известными тренерами и футболистами.

— Это мой первый визит в Россию, — начала свой рассказ Делия. — Всегда хотела побывать здесь. Правда, путешествие оказалось дорогим. На одни авиабилеты я потратила только €1500, а ещё проживание и питание... Но всё это не столь важно. Я очень хотела приехать на Кубок конфедераций.

Первые три дня мы с друзьями провели в Москве. Гуляли по вашей столице и знакомились со страной.

— Затем мы с друзьями отправились в Казань на поезде. Ведь там наша команда сыграет с Португалией.

— Мы даже приготовили вот такой плакат. Считаем, что Чичарито (Хавьер Эрнандес. — Прим. Лайфа) лучше Роналду!

— Пока русские слова не смогли выучить... Очень сложно, но нам тут всё нравится. Многие разговаривают на английском. Так что проблем не возникает.

— Тут мы уже даже встретились с игроками нашей сборной!

— Очень верю в свою команду и надеюсь, что мы выиграем этот турнир, — заключила Делия.

Напомним, что уже сегодня в Казани мексиканцы встретятся с португальцами. Подробнее познакомиться со сборной Мексики можете в нашем материале.