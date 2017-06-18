Кубок конфедераций — 2017. Роналду с первых минут выйдет на матч против Мексики

С 17 июня по 2 июля в четырёх российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани сборные с шести континентов поспорят за трофей второго по значимости футбольного турнира среди национальных команд. Лайф в одной заметке собрал результаты матчей, календарь и все самые интересные новости Кубка конфедераций.

Новости Сегодня 32-летний суперфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду ожидаемо появится на поле "Казань-арены" со стартовым свистком. Соперники сборной России по группе А выйдут на свой первый матч Кубка конфедераций в следующих составах. Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Криштиану Роналду, Жоау Моутинью, Вильям, Андре Гомеш, Нани, Рикарду Куарежма, Седрик. Мексика: Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Диего Рейес, Джонатан дос Сантос, Мигель Лайюн, Рауль Хименес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Морено, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Состав сборной России Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула), Маринато Гильерме ("Локомотив"). Защитники: Роман Шишкин ("Краснодар"), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"). Полузащитники: Игорь Смольников ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Жирков ("Зенит"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ерохин ("Ростов"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"). Нападающие: Дмитрий Полоз ("Ростов"), Фёдор Смолов ("Краснодар"), Александр Бухаров ("Ростов"), Максим Канунников ("Рубин"). Группой турнир (с 17 по 25 июня) Группа А 1. Россия — 3 очка (1 матч) 2. Новая Зеландия — 0 (1) 3. Португалия — 0 (0) 4. Мексика — 0 (0) Группа В 1. Камерун — 0 (0) 2. Чили — 0 (0) 3. Австралия — 0 (0) 4. Германия — 0 (0) Полуфиналы (с 28 по 29 июня). Матч за третье место и финал (2 июля) Календарь матчей 17 июня Группа А. 18:00. Россия — Новая Зеландия — 2:0 18 июня Группа А. 18:00. Португалия — Мексика Группа В. 21:00. Камерун — Чили 19 июня Группа В. 18:00. Австралия — Германия 21 июня Группа А. 18:00. Россия — Португалия Группа А. 21:00. Мексика — Новая Зеландия 22 июня Группа В. 18:00. Камерун — Австралия Группа В. 21:00. Германия — Чили 24 июня Группа А. 18:00. Мексика — Россия Группа А. 18:00. Новая Зеландия — Португалия 25 июня Группа В. 18:00. Чили — Австралия Группа В. 18:00. Германия — Камерун 28 июня 21:00. Полуфинал 1. A1 — B2 29 июня 21:00. Полуфинал 2. B1 — A2 2 июля 15:00. Матч за 3-е место 21:00. Финал