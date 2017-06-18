Роналду изумительным пасом организовал первый гол Португалии на КК-2017 — видео

Читайте также

Роналду изумительным пасом организовал первый гол Португалии на КК-2017 — видео

677

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

На 35-й минуте матча на "Казань-арене" против Мексики открыл счёт Рикардо Куарежма.

Однако основная заслуга в эпизоде принадлежит ассистентам Куарежмы: сначала Роналду получил прекрасный пас из глубины, а затем, когда казалось, что вот-вот потеряет мяч, выдал ювелирную передачу на свободного Куарежму.

После первого тайма счёт 1:1. На гол Куарежмы мексиканцы ответили точным ударом головой Хавьера Чичарито Эрнандеса.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!