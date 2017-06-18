Роналду изумительным пасом организовал первый гол Португалии на КК-2017 — видео

Однако основная заслуга в эпизоде принадлежит ассистентам Куарежмы: сначала Роналду получил прекрасный пас из глубины, а затем, когда казалось, что вот-вот потеряет мяч, выдал ювелирную передачу на свободного Куарежму.
#CopaConfederaciones: @selecaoportugal 1 - @miseleccionmx 0 (37') | Goooool de Quaresma #Portugal #Mexico #PORMEX pic.twitter.com/IBnXguSSeR— Universo Deportivo (@UniversoRD) 18 июня 2017 г.
После первого тайма счёт 1:1. На гол Куарежмы мексиканцы ответили точным ударом головой Хавьера Чичарито Эрнандеса.
- Популярные
- По времени