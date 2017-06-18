Португалия не смогла победить Мексику в историческом матче на Кубке конфедераций

Второй матч Кубка конфедераций начался со взрывного первого тайма, а закончился остросюжетной концовкой и ничейным исходом — 2:2.

Одна из главных интриг матча для России как организатора турнира была в посещаемости. Пару дней назад в СМИ появилась информация, что билеты на игры в Казани начали раздавать бесплатно. "Битка", действительно, в итоге не наблюдалось, но трибуны были заполнены даже лучше, чем на матче-открытии Россия — Новая Зеландия (76% проданных билетов против 72% в субботу). Да и стадион оказался более подготовленным и даже громким: если Россия вчера, признаем, играла зачастую в тишине, то для матча не имеющих отношения к Татарстану португальцев и мексиканцев на "Казань-арене" было весело. Особенно выделялись скандированием гости из Америки.

Упустившие возможность посетить матч не смогли стать свидетелями уникального события: Казань войдёт в историю как первый город, где на официальных турнирах ФИФА была результативно применена система видеоповторов. На 22-й минуте Португалия после серии атак открыла счёт в матче. Роналду пробил в перекладину, а с добивания отличился его (пока ещё) партнёр по "Реалу" Пепе. Судья изначально зафиксировал гол, но затем в дело вмешалась бригада видеоарбитров. Как оказалось, за несколько секунд до гола лайнсмен на поле проглядел в офсайде четырёх (!) португальцев (видео можно посмотреть здесь). Исправление ошибки заняло 38 секунд — как говорится, шах и мат сторонникам футбола без технологий, которые якобы замедляют игру.

Через 12 минут португальцы всё же заставили арбитра без раздумий указать на центр поля. Роналду получил оперативный простор, добежал до ворот, чуть не потерял мяч и, когда казалось, что эпизод завершён, выдал идеальную передачу на Рикардо Куарежму — 1:0.

Goal pour le Portugal !

Ricardo Quaresma ouvre le score avec l'aide de Cristiano Ronaldo ! pic.twitter.com/mm5UomqHpC — FootVidéo (@FootVideoTV) 18 июня 2017 г.

Мексиканцы весь тайм поддерживали лихой темп, заданный чемпионами Европы, и уже через восемь минут реализовали свой момент. В красивом прыжке головой забил Хавьер Эрнандес — 1:1.

На вторую половину матча команды, отбегавшие на непривычных скоростях первые 45 минут, вышли совсем с другим настроением. Непривычных — потому что Мексика в своей зоне нечасто встречается с соперниками уровня Португалии, да и с последней на равных в квалификации к ЧМ-2018 может играть разве что Швейцария.

В итоге спокойное течение встречи прервалось лишь в концовке: португальцы почувствовали необходимость брать в дебюте турнира три очка и не обострять ситуацию в группе. Сначала серию из шести матчей с забитыми голами за сборную едва не продлил Роналду, но в зрелищном прыжке его удар взял вратарь Гильермо Очоа. Однако через пять минут и он оказался бессилен: отличился Седрик Силва, бивший почти в упор из штрафной.

Но у мексиканцев и на последние мгновения игры остались воля и разум разыграть последний угловой так, что у португальцев не было шансов удержать победу. После подачи выше всех выпрыгнул Эктор Морено — и спас одно очко для Мексики, ошеломив Роналду и Ко.

В итоге самый выгодный для России математически исход противостояния соперников по борьбе за выход в плей-офф — ничья. Но ничья, ещё и после такого насыщенного событиями матча, показала: легко России не будет ни с теми, ни с другими. Станиславу Черчесову предстоит крепко подумать, где находить ресурсы для улучшения игры наших в преддверии главных игр.

Кубок конфедераций. Группа А

Португалия — Мексика — 2:2 (1:1)

Голы: Куарежма, 34 (1:0). Эрнандес, 42 (1:1). Седрик Силва, 86 (2:1). Морено, 90+1 (2:2)