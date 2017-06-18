Гол сборной Чили скандально отменён после видеоповтора на Кубке конфедераций

Второй за день забитый мяч на турнире отменили видеоарбитры — однако, в отличие от эпизода с голом в матче Португалия — Мексика, решение лишить гола чилийцев в игре с Камеруном было более чем спорным.

Как и в ситуации с голом Пепе в первом матче дня, судья объявил о вмешательстве ассистентов, отсматривавших эпизод с голом в специальной студии. Через 30 секунд словенец Дамир Скомина отменил взятие ворот чилийцами из-за офсайда, чем вызвал взрыв негодования игроков латиноамериканской сборной.

После первого тайма счёт в матче на стадионе "Спартак" равный — 0:0.