Сборная Чили вопреки новым технологиям победила Камерун на "Спартаке"

Третий матч Кубка конфедераций завершился победой чилийцев над африканцами — 2:0, хотя ещё за 10 минут до финального свистка счёт был не открыт.

В течение всего первого тайма чилийцы прессовали африканцев и могли забить уже на первой минуте — но спасал вратарь Фабрис Ондоа. Процент владения мячом латиноамериканцами к перерыву подбирался к 70, и под занавес тайма количество, казалось, перешло в качество: после передачи из глубины реализовал выход один на один Эдуардо Варгас. Но спустя 30 секунд голеадор вполне мог стать жертвой технического регресса: его взятие ворот было отменено после спорного офсайда. Даже если миллиметровое "вне игры" и было, вряд ли его фиксация способствует зрелищности футбола.

Во втором тайме игра выровнялась, а чилийцы начали уставать. Несмотря на фантастическое боление на трибунах приехавших издалека соотечественников, которые были не в пример громче петербургской публики на матче Россия — Новая Зеландия. Не помог и выход не очень здорового Алексиса Санчеса.

Тем не менее в концовке встречи чилийцы, в отличие от португальцев в поединке с Мексикой, вырвали столь нужную победу. Трудовой гол забила другая звезда чемпионов Америки Артуро Видаль.

На 91-й минуте оголившие тылы камерунцы пропустили ещё один, курьёзный, мяч, который тоже едва не был отменён. Но здесь уже его величество повтор встал на сторону Варгаса — и обеспечил фаворитам первую победу, которая наверняка огорчила не только бившихся "львов" Камеруна, но и других аутсайдеров группы австралийцев.

Кубок конфедераций. Группа В

Камерун — Чили — 0:2 (0:0)

Голы: Видаль, 81. Варгас, 90+1.