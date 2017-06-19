Роман Павлюченко провёл первую тренировку в составе "Арарата" — видео

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Роман Павлюченко провёл первую тренировку в составе "Арарата" — видео

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Фото: ФК "Арарат"

35-летний форвард официально присоединился к московской команде, позанимавшись с одноклубниками в общей группе на стадионе "Спартаковец".

О том, что Павлюченко наконец познакомился с остальными игроками "Арарата", стало известно из страниц клуба в соцсетях.

Вчера футболисты московской команды почти в полном составе провели занятие на своём домашнем стадионе "Спартаковец" имени Н. Старостина.

На тренировке отсутствовал другой звёздный новобранец "Арарата", Марат Измайлов.

Напомним, в начале лета новичок ПФЛ "Арарат" совершил два громких трансфера. В конце мая клуб подписал контракт с Павлюченко, а чуть позже — с Измайловым. Оба соглашения рассчитаны на один год.

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