Сборная России тренируется в полном составе перед встречей с Роналду и Ко

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Сборная России тренируется в полном составе перед встречей с Роналду и Ко

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Фото: twitter.com/TeamRussia

Подопечные Станислава Черчесова на "ВЭБ-арене" продолжают подготовку к матчу против сборной Португалии.

А вот Криштиану Роналду сегодняшнюю тренировку пропустил. Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш дал передохнуть своим игрокам после матча с Мексикой.

Напомним, что Россия — Португалия состоится в Москве 21 июня. Начало встречи 18:00 (мск).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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