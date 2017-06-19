Сборная России тренируется в полном составе перед встречей с Роналду и Ко

Подопечные Станислава Черчесова на "ВЭБ-арене" продолжают подготовку к матчу против сборной Португалии.
Все 23 футболиста @TeamRussia тренируются в общей группе! pic.twitter.com/55P8gODP3u— Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2017 г.
А вот Криштиану Роналду сегодняшнюю тренировку пропустил. Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш дал передохнуть своим игрокам после матча с Мексикой.
Напомним, что Россия — Португалия состоится в Москве 21 июня. Начало встречи 18:00 (мск).
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