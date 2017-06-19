Президент Ла Лиги: Спокойно! Роналду будет играть в Испании ещё много лет

Хавьер Тебас прокомментировал информацию о возможном уходе португальской звезды "Реала" из мадридского клуба и из испанского чемпионата вообще.

Президент Ла Лиги Тебас в разговоре с ESPN FC отметил, что испанцы намерены сохранить двух самых великих футболистов современности — Месси и Роналду — в своём чемпионате.

— Сейчас мы переживаем прекрасное время, и уход Роналду станет большой потерей. В Примере всегда хватало игроков высокого класса, поэтому мы хотим сохранить таких футболистов, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, — цитирует Тебаса ESPN FC. — Как президент Ла Лиги, я доверяю "Реалу" и лично Роналду. Надеюсь, он уладит все проблемы и, уверен, будет играть здесь ещё много лет. Прошу всех сохранять спокойствие.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду из-за скандальной истории с неуплатой огромной суммы налогов в испанскую казну (€15 миллионов) намерен в ближайшее время покинуть свой нынешний клуб, чтобы вернуться в английский "Манчестер Юнайтед", за который он выступал до "Реала" (2003–2009 гг.).