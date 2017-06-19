Последний бой погибшего от травм бойца UFC Тима Хейга — видео

В Сети появились кадры фатального боксёрского поединка 34-летнего канадца против 33-летнего соотечественника Адама Брейдвуда.

Любительский поединок между канадскими спортсменами проходил в Эдмонтоне 16 июня.

Бывший игрок в американский футбол Брейдвуд в третьем раунде оформил победу над экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для последнего травмы, полученные в ходе боя, оказались смертельными.

Бывший игрок в американский футбол Брейдвуд дважды в первом раунде отправлял соотечественника в нокдаун. Пропустив серию опасных ударов во втором раунде, Хейг оказался в глубоком нокауте.

После боя он впал в кому и спустя несколько дней в больнице скончался, не приходя в сознание.