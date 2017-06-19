Фёдор Смолов об игре сборной: Хочу, чтобы Россия была дерзкой

27-летний форвард "Краснодара" в интервью FIFA.com поделился ожиданиями от будущих матчей национальной команды.

В первом матче Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия (2:0) Фёдор Смолов забил красивейший гол в ворота соперников и был признан лучшим игроком встречи.

Позже в разговоре с журналистами нападающий отметил, что уже забыл об успехе в прошлом матче и настраивается на игру против действующих чемпионов Европы.

— Мы пока ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию — готовимся к тяжёлому противостоянию с Португалией, — категорично заявил Смолов. — Португальцы всё о себе сказали прошлым летом, мы готовимся самым серьёзным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры.

Также Смолов отметил, что хотел бы увидеть "дерзкий" футбол в исполнении сборной России.

— Дерзость заключается не в том, чтобы только атаковать и не думать об обороне. Дерзко можно играть и от обороны. Умно, на контратаках — сочетать все стили игры. Мы будем играть так, как скажет тренер. Черчесов нас подготовит и даст план на игру, который мы постараемся выполнить, — сказал футболист.

Напомним, матч Россия — Португалия пройдёт 21 июня в Москве на "Открытие-арене". Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.