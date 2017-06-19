Игроки сборной Португалии помогли мальчику, упавшему в обморок на матче в Казани

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Игроки сборной Португалии помогли мальчику, упавшему в обморок на матче в Казани

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Фото:twitter.com

23-летний полузащитник Андре Гомеш и 35-летний голкипер Бету оказали первую помощь болл-бою, потерявшему сознание во время вчерашней встречи Кубка конфедераций Португалия — Мексика (2:2).

Кадры происшествия появились сегодня в соцсетях. На фото видно, как футболисты вместе с волонтёрами и стюардами пытаются помочь пострадавшему мальчику.

<p>Фото: Twitter</p>

Официальной информации о случившемся пока нет.

Напомним, вчера Португалия и Мексика сыграли вничью на своём первом матче Кубка конфедераций — 2017, порадовав зрителей "Казань-арены" четырьмя забитыми голами.

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