Липницкой подарили квартиру в Москве за заслуги на Олимпиаде в Сочи

19-летняя российская фигуристка в одиночном катании получила шикарный подарок от одной строительной фирмы.

Как сообщает газета "АиФ-Урал", олимпийской чемпионке Юлии Липницкой на днях вручили ключи от новой квартиры, расположенной на юго-западе Москвы. Таким образом строительная компания отблагодарила 19-летнюю спортсменку за победу на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Напомним, что Липницкая на Играх в Сочи стала чемпионкой в командных соревнованиях, выиграв две программы и тем самым внеся наибольший вклад в победу сборной России.

В настоящий момент Юлия тренируется в Сочи у Алексея Урманова.