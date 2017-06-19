Роналду приехал в Москву и проигнорировал просьбы об автографах — видео

Несмотря на громогласные обращения некоторых зевак, Роналду не стал останавливаться и раздавать автографы собравшимся.
Гражданский журналист через приложение LifeCorr прислал видео с места события.
Автобус с чемпионами Европы сопровождала полиция, а вход в отель был ограничен забором и охранялся людьми в военной форме и бронежилетах. Посетители гостиницы поприветствовали новых соседей.
Напомним, 21 июня сборная Португалии проведёт матч со сборной России на стадионе "Спартак". Начало — в 18:00.
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