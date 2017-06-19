В Сочи сборная Германии одолела футболистов из Австралии — 3:2

Футболисты Йоахима Лёва переиграли игроков австралийской национальной команды в своём первом матче на Кубке конфедераций — 2017.

Первый тур Кубка конфедераций — 2017 завершился самым результативным матчем турнира на сегодняшний день. Зрители сочинской арены увидели пять голов в исполнении Германии и Австралии.

Несмотря на разницу в классе и пропасть в рейтинге ФИФА (Германия — 3-е место, Австралия — 48-е место. — Прим. Лайфа), игроки с Зелёного континента смотрелись в противостоянии с действующими чемпионами мира более чем достойно.

Немцы открыли счёт в матче всего через пять минут после стартового свистка. Полузащитник Ларс Штиндль из центра штрафной расстрелял ворота соперников — 1:0.

Австралийцы выждали чуть более получаса и ответили противнику. На 41-й минуте полузащитник Том Рогич со второй попытки поразил нижний угол немецких ворот — 1:1.

Футболисты Йоахима Лёва вероятно не захотели уходить на перерыв с равным счётом на табло и на 44-й минуте организовали пенальти у ворот австралийцев, который без проблем реализовал Юлиан Дракслер — 2:1.

Следующую 45-минутку немцы начали в атаке. на 48-й минуте полузащитник Леон Горецка с близкого расстояния вколотил мяч в ближний угол ворот австралийцев и упрочил преимущество — 3:1.

Невероятно, но австралийцы будто забыли о счёте на табло, длиннющем списке титулов в активе германской команды и не подумали сдаваться без боя. На 56-й минуте нападающий Томи Юрич сократил комфортный отрыв немцев — 3:2!

Германия вслед за Чили расположилась на второй строчке группы В. Подробную таблицу со всеми результатами Кубка конфедераций — 2017 смотрите на Лайфе.

Кубок конфедераций. Группа В

Германия — Австралия — 3:2 (2:1)

Голы: Штиндль, 5. Рогич, 41. Дракслер, 44 — (пенальти). Горецка, 48. Юрич, 56.