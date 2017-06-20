Почему стоит смотреть Кубок конфедераций?

Подошёл к концу первый тур группового этапа Кубка конфедераций в России. Лайф выделяет самые яркие моменты набирающего обороты турнира.

Зрелищная игра

В четырёх матчах первого тура забито 13 мячей, и во всех, кроме встречи наших и новозеландцев, интрига держалась до последних минут. Были и красивые комбинации, и голы головой в безумных прыжках, и эффектные сэйвы вратарей — в общем, блюда на любой вкус.

Надёжно постаралась сыграть разве что Россия — и то вполне могла пропустить от занимающих 95-е место в рейтинге ФИФА, но боевитых гостей из Океании. На которых мы будем надеяться во втором и третьем туре группового этапа.

Вакханалия видеоповторов

Шоу с просмотром судьями видео, к которому привыкли любители хоккея, на Кубке конфедераций дебютировало и уже вызвало множество споров. Фактически технология VAR (Video assistant referees) просто переносит ответственность за принятие решения с главного судьи на его помощников в студии. При этом раздувая судейскую бригаду до немыслимых восьми человек.

В Сети после инцидента с незасчитанным голом чилийца Эдуардо Варгаса в ворота Камеруна уже появились предложения сделать ещё одну команду видеоассистентов для проверки первой бригады. Если серьёзно, то самое логичное решение — поставить экран прямо рядом с полем и дать главному судье возможность самому отсматривать спорные моменты и выносить вердикт. Так уже делали в США.

Завтра — супербитва Россия vs Роналду и Ко

Сейчас самое время, чтобы начать следить за турниром, — завтра сборной России предстоит бой на стадионе "Спартак" против чемпионов Европы португальцев. Накануне необходимое давление на Роналду и Ко оказывали его фанаты, собравшиеся у отеля: они вынудили звезду спешно бежать в микроавтобус и передвигаться по Москве инкогнито. Возможно, сегодня ночью столичным властям стоит устроить на пересечении Беговой улицы и Ленинградского проспекта какой-нибудь внеплановый ремонт?

Для сборной Черчесова встреча с Португалией — первая серьёзная проверка перед домашним чемпионатом мира. Для российских болельщиков — отличная возможность показать, как умеют болеть в России. На матче Чили — Камерун в Москве, давайте честно, атмосфера была даже круче, чем на "Арене Санкт-Петербург" во время игры наших с новозеландцами.

Латиноамериканские фанаты

Нельзя сказать, что Москва живёт Кубком конфедераций — в Казани и Сочи наверняка атмосфера попраздничнее, но на то, чтобы увидеть первых фанатов из стран — участниц турнира в центре Первопрестольной, уходит от силы пять минут. Особенно выделяются чилийцы и мексиканцы. Редкие камерунцы на удивление спокойны, а вот латиносы поют и танцуют везде — у стадиона, на улицах...

...И в метро. В старых, повидавших многое "Ежах" они сначала пели свои народные мотивы, а потом начали скандировать "Россия!" и "Водка!"

Кажется, у нашей сборной есть шанс

Креститься смысла не имеет — в любом случае, если понадобится помощь свыше, Станислав Черчесов всё сделает сам. Но первые игры и особенно ничейный результат матча Португалия — Мексика настраивают на оптимистичный лад.

Да, по Новой Зеландии судить о силе наших сложно, но и мексиканцы, и португальцы временами допускали необязательные огрехи в обороне, оставляя нам шансы на результативную игру. И Смолов, и Полоз, и настырный Головин, постоянно ищущий позицию для удара, обязаны ими пользоваться. Главное — чтобы скорости, которые россияне показали в матче с новозеландцами, не оказались максимумом наших возможностей.