Российского футболиста хочет купить "Лацио"

По сообщениям итальянских СМИ, защитник пражской "Спарты" и экс-игрок ЦСКА Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в пятом клубе Серии А.

Тренер римлян Симоне Индзаги рассматривает 22-летнего россиянина как усиление обороны команды. По итогам чемпионата Чехии 2016/17 Караваев был признан лучшим игроком "Спарты" и попал в символическую сборную самых ценных футболистов сезона. Контракт россиянина с пражским клубом истекает в 2020 году. По данным transfermarkt.de, стоимость Караваева составляет около трёх миллионов евро.