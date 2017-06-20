ФИФА "проспойлерила" результат матча Россия — Португалия (фото)

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ФИФА "проспойлерила" результат матча Россия — Португалия (фото)

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В предматчевой текстовой онлайн-трансляции на официальном сайте Международной федерации футбола появился результат матча 21 июня.

Согласно записи, которая стоит без изменений уже 20 минут, Россия выиграет у Португалии — 2:0.

<p>Фото: fifa.com</p>

По-видимому, представители ФИФА, ведущие онлайн, просто перепутали Португалию с Новой Зеландией и хотели рассказать о результате первого тура группового этапа.

Тем не менее будем надеяться, что такая поддержка — хороший знак в преддверии игры, которая состоится в Москве 21 июня в 18:00.

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