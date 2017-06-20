Роман Зобнин продлил контракт со "Спартаком" на четыре года

Официальный сайт московской команды сообщил, что продолжит сотрудничество со своим 23-летним полузащитником.

Хавбек сборной России Роман Зобнин и московский "Спартак", который является действующим чемпионом России, заключили новое трудовое соглашение сроком на четыре года.

Напомним, что Зобнин блестяще провёл сезон в столичной команде и был вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Но в товарищеском матче против венгров Роман получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава и вынужден был покинуть расположение национальной команды.

Футболисту уже сделали операцию в Италии. Вернуться на поле он сможет примерно через шесть месяцев.

В "Спартаке" Роман играет с лета 2016 года. За это время он провёл 32 матча и забил два гола.