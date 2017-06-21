Фанат Роналду, пожавший руку Санчесу. История флагоносца Кубка конфедераций

Лайф пообщался с 15-летним Артёмом Мужилко и узнал, как футболисту-любителю попасть на поле главного спортивного праздника года.

В России уже более пятидесяти лет существует детско-юношеский турнир "Кожаный мяч". В нём участвуют представители разных возрастных групп (до 16 лет. — Прим. Лайфа), а недавно возможность помериться силами в привычно мужской игре с мячом получили девочки.

С 2009 года "Кожаный мяч" поддерживает всем известная компания Coca-Cola Россия. С их помощью мальчишки и девчонки, победившие в турнире, получают ценные подарки и шанс построить настоящую футбольную карьеру, а болельщики — яркие впечатления от развлекательных программ, организованных компанией.

В этом году благодаря Coca-Cola Россия исполнились мечты десятков юных футболистов из команд-победителей "Кожаного мяча — 2016". Обычные ребята из разных уголков России стали болл-боями и флагоносцами на Кубке конфедераций FIFA 2017 и теперь смогут увидеть своих кумиров на расстоянии вытянутой руки.

Лайф встретился с одним из счастливчиков — 15-летним москвичом Артёмом Мужилко. Парень рассказал, почему на Кубке конфедераций взял в руки флаг, а не вышел к кромке поля подавать мячи своему любимцу Криштиану Роналду.

— В прошлом году мы с командой обыграли всех соперников в Москве, но в России пока не получается взять главный трофей "Кожаного мяча" — трижды занимали места где-то в середине турнирной таблицы. Но победа среди команд Москвы как раз и дала мне возможность выйти на поле со звёздами мирового футбола, — начал рассказ Артём. — Я очень хотел стать болл-боем на Кубке конфедераций, как и мои друзья, но не получилось. Я опоздал с заполнением бланков для участия в турнире, но всё-таки для меня нашлось место в команде флагоносцев, чему я очень рад!

Юный футболист уже поработал на матче Камерун — Чили (0:2). Артём рассказал, что, проходя мимо скамейки запасных, обменялся рукопожатиями и пожеланиями удачи с главной звездой чилийцев — Алексисом Санчесом.

— Да, Санчес пожал мне руку! Мы отдали флаги и пошли мимо скамейки запасных, я протянул ему руку и пожелал удачи. Честно говоря, я пока не готов её мыть. (Смеётся.)

В свои 15 лет Артём большую часть жизни уже посвятил футболу, и за обретение любимого занятия он благодарит маму.

— Когда мне было семь лет, мама отдала меня в футбольную секцию у нас в районе. С того дня я старался как-то совершенствоваться, расти, чтобы пробиться в команду уровнем выше. Сейчас я игрок хорошего клуба "Красногвардеец" и доволен этим.

— Футбол не мешает мне в учёбе, но в этом году был один момент, когда пришлось на время им пожертвовать. Нужно было сдавать экзамены в школе, и я целый месяц не ходил на тренировки. Признаюсь, немного подзабыл навыки. Но тренер сказал: "Давай, возвращайся! Ты нам нужен" и я вернулся.

Несмотря на возраст, Артём очень по-взрослому рассуждает о собственном будущем. Он заверил, что не собирается опускать руки, если не получится любимую игру с мячом сделать своей профессией.

— Я спокойно отношусь к тому, что в спорте может не получиться стать профессионалом. Не получится здесь — повезёт где-то ещё. На этот случай я планирую сразу после окончания школы поступить в институт иностранных языков.

Перед съёмками Лайф знал, что едет говорить со страстным фанатом португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Оказалось, Артём хоть и преданный болельщик КриРо, но не намерен фанатично копировать кумира, как делают многие.

— Конечно, Роналду мне очень нравится как игрок, считаю, что это великий футболист. Да и его история подкупает... Человек из бедной семьи, жил фактически без отца и лишь благодаря своему труду и упорству смог всего добиться. Но я не стараюсь его копировать, иду своим путём, надеюсь, у меня всё получится.

Говоря об извечном соперничестве Роналду и Месси, Артём отметил, что путь аргентинца на футбольную вершину оказался менее тернистым, в отличие от Криштиану.

— Если честно, я считаю, что Месси просто повезло. Он сразу попал в "Барселону", а Роналду восходил на вершину постепенно, всего добивался сам. Криштиану и Лео играют почти на одном уровне, и смысла их сравнивать нет. Но, думаю, в этом году Роналду обгонит Месси по "Золотым мячам".

В конце разговора Артём поразмышлял о возможном победителе Кубка конфедераций, пожелал сборной России удачи в дальнейших турнирах и призвал болельщиков верить в наших футболистов.

— Если абстрагироваться от того, что я, как любой россиянин, очень хочу, чтоб Кубок конфедераций в финале турнира подняли наши футболисты, то шансов выиграть трофей в этом году, на мой взгляд, больше у Португалии и Германии. Да, немцы привезли в Россию молодёжь, но и эти ребята уже играют в топ-клубах — "Баварии", "Боруссии"... Но футбол — это непредсказуемый спорт, так что шансы у всех равные.