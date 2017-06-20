Смолов: Я не в числе желающих получить футболку Криштиану Роналду после матча

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и нападающий Фёдор Смолов приняли участие в пресс-конференции перед завтрашним матчем с португальцами, где ответили на вопросы журналистов.

Станислав Черчесов отметил, что команда по максимуму готовится к предстоящей игре на Кубке конфедераций.

— У моей команды на один день больше на подготовку к игре, чем у португальцев, но мне не кажется, что это даёт нам какое-то серьёзное преимущество. Никакого желания ограничивать футболистов от новостей об их переходах у меня нет. Более того, это и невозможно сделать. Странно было бы, если бы нашими игроками не интересовались другие клубы. Но сейчас все сконцентрированы лишь на подготовке к предстоящему матчу, — заключил 53-летний специалист.

Футболист Фёдор Смолов в ходе пресс-конференции дал понять, что ему не нравится сравнение с Криштиану Роналду.

— Мне кажется, неуместно сравнивать меня и Роналду. Думаю, желающих обменяться с ним после матча футболкой в нашей команде много. Я не в их числе. Кого бы я мог назвать нашим Криштиану? Думаю, у нас такого нет и такой не нужен. Иначе сложно выстроить единый организм, когда всё крутится вокруг одного.

Также форвард прокомментировал и систему видеоповторов.

— Мне нравится. Хотел бы, чтобы эта система была введена повсеместно, а не только на турнирах ФИФА. Это совершенно не затягивает игру. Что касается новостей о наших переходах, то я в разговоре с другими ребятами просил всех отложить эти обсуждения до конца Кубка конфедераций. Все отдают себе отчёт и знают задачу. Мы готовимся к играм за сборную. Это сейчас самое главное, — отметил Фёдор.

Напомним, что матч России — Португалия состоится в Москве завтра, 21 июня, в 18:00 (мск).