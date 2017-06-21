Чёрная среда или чудо? Россия vs Португалия

История встреч
Россия и Португалия встречались шесть раз, но если учитывать и времена СССР, то эти соперники провели друг против друга 10 игр. Первое противостояние состоялось в 1966 году в Лондоне. Португальцы выиграли со счётом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира. Пропустил тогда сам Лев Яшин.
Последняя встреча
В последний раз эти команды встречались два года назад в Краснодаре. Тогда соперники провели товарищеский матч, где россиянам удалось выиграть с минимальным преимуществом. Гол забил Роман Широков в самой концовке встречи.
Последний официальный матч состоялся в 2013 году в Лиссабоне в рамках отборочного цикла на мировое первенство. Единственный гол в этой встрече забили португальцы.
Разгромная победа России
Россияне выигрывали у португальцев с разгромным счётом. Правда, это было во времена СССР. В Москве на отборочных играх на чемпионат Европы в 1983 году Португалия проиграла со счётом 5:0 — прям как поётся в известной песне. Но, к слову, та победа нашей команде не особо помогла. В конечном счёте на Евро тогда поехали португальцы.
Антирекорд
Португальцы единожды громили нашу команду. Случилось это в 2004 году в Лиссабоне в рамках отборочного турнира на чемпионат мира. Матч закончился со счётом 7:1 (3:0). Два гола тогда забил тот же Криштиану Роналду. И этот результат стал самым крупным поражением в истории нашей сборной. Игра получила название "ночной позор" или "чёрная среда". Кстати, встреча этих соперников на Кубке конфедераций тоже состоится в среду...
Забитые мячи
Всего португальцы забили россиянам 14 голов, а на счету нашей команды девять мячей в их воротах.
Отметим, что сборная Португалии не проигрывает с сентября 2016 года. На настоящий момент подопечные Фернанду Сантуша занимают восьмую строчку в рейтинге ФИФА, а Россия — 63-ю.
Все встречи России и Португалии:
Напомним, что 11-я встреча между Россией и Португалией состоится сегодня, 21 июня, в Москве. Матч начнётся в 18:00 (мск).
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