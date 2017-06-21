Чёрная среда или чудо? Россия vs Португалия

Уже сегодня на "Открытие-арене" состоится второй матч для сборной России на Кубке конфедераций. Соперниками нашей команды станут португальцы во главе с Криштиану Роналду. Лайф вспоминает все предыдущие встречи с ними.

История встреч

Россия и Португалия встречались шесть раз, но если учитывать и времена СССР, то эти соперники провели друг против друга 10 игр. Первое противостояние состоялось в 1966 году в Лондоне. Португальцы выиграли со счётом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира. Пропустил тогда сам Лев Яшин.

Последняя встреча

В последний раз эти команды встречались два года назад в Краснодаре. Тогда соперники провели товарищеский матч, где россиянам удалось выиграть с минимальным преимуществом. Гол забил Роман Широков в самой концовке встречи.

Последний официальный матч состоялся в 2013 году в Лиссабоне в рамках отборочного цикла на мировое первенство. Единственный гол в этой встрече забили португальцы.

Разгромная победа России

Россияне выигрывали у португальцев с разгромным счётом. Правда, это было во времена СССР. В Москве на отборочных играх на чемпионат Европы в 1983 году Португалия проиграла со счётом 5:0 — прям как поётся в известной песне. Но, к слову, та победа нашей команде не особо помогла. В конечном счёте на Евро тогда поехали португальцы.

Антирекорд

Португальцы единожды громили нашу команду. Случилось это в 2004 году в Лиссабоне в рамках отборочного турнира на чемпионат мира. Матч закончился со счётом 7:1 (3:0). Два гола тогда забил тот же Криштиану Роналду. И этот результат стал самым крупным поражением в истории нашей сборной. Игра получила название "ночной позор" или "чёрная среда". Кстати, встреча этих соперников на Кубке конфедераций тоже состоится в среду...

Забитые мячи

Всего португальцы забили россиянам 14 голов, а на счету нашей команды девять мячей в их воротах.

Отметим, что сборная Португалии не проигрывает с сентября 2016 года. На настоящий момент подопечные Фернанду Сантуша занимают восьмую строчку в рейтинге ФИФА, а Россия — 63-ю.

Все встречи России и Португалии:

Напомним, что 11-я встреча между Россией и Португалией состоится сегодня, 21 июня, в Москве. Матч начнётся в 18:00 (мск).