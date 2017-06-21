Чемпион НБА из России переедет к Михаилу Прохорову

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов вскоре пополнит ряды клуба "Бруклин Нетс".

Как сообщает ESPN, клубы уже согласовали сделку. В Бруклин проследует разыгрывающий "Лейкерс" Д’Анджело Расселл, а в Лос-Анджелес переедет центровой Брук Лопес. Также клуб из Города ангелов получит 27-й выбор на предстоящем драфте.

Главной мотивацией трансфера называется желание "Лейкерс" разгрузить зарплатную ведомость: по 4-летнему контракту с клубом Мозгов должен был заработать 64 млн долларов.

Тимофей Мозгов — лучший российский баскетболист, единственный на данный момент представитель нашей страны в НБА. В 2016 году в составе "Кливленд Кавальерс" он стал наряду с Александром Кауном первым россиянином, завоевавшим чемпионский титул в лучшей баскетбольной лиге мира.

"Бруклин Нетс" принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову, который приобрёл 80% акций клуба в 2009 году.