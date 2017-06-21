Иностранцы оценили шансы России в матче с Португалией фразой Аршавина — видео

В преддверии матча группового турнира Кубка конфедераций против Португалии Лайф опросил россиян о шансах нашей сборной, а иностранцев — ещё и об ассоциациях с Россией и впечатлениях от страны.

Как оказалось, наши соотечественники не особо верят в победу России над Португалией. Но будут надеяться и верить — ведь, по меткому выражению одного из респондентов, "приходится болеть". Но были и оптимисты, которым "силы свыше" подсказывали: наши победят 2:1.

Что касается иностранных туристов и болельщиков, то здесь попытки найти пессимизм и недовольство с треском провалились. А среди главных интересов гостей, к счастью или к сожалению, лидирует водка. На вопрос же о шансах нашей сборной некоторые из них ответили (или как минимум попытались) крылатой фразой Андрея Аршавина, сказанной на камеру после провала на Евро-2012: "Ваши ожидания — ваши проблемы".

А это мнение об отечественном футболе и спорте в целом оставим отдельно.

Матч Россия — Португалия состоится сегодня в 18:00.