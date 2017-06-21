Евгений Ловчев: Нашим надо лишить Роналду мяча!

В преддверии матча против сборной Португалии великий советский футболист и тренер Евгений Ловчев в интервью Лайфу оценил готовность сборной России и посоветовал, как сдержать Криштиану Роналду.

— Можно ли сделать определённые выводы по матчу сборной России с Новой Зеландией?

— Полностью выводы можно сделать после окончания Кубка конфедераций. Но в первом матче наша сборная показала, что может сыграть "на ноль" в обороне. Да и в целом показала очень организованный и скоростной футбол.

— Насколько команда Станислава Черчесова оказалась готова к Кубку конфедераций, можно уже сказать?

— Думаю, команда вполне готова, особенно это заметно физически. Ребята хорошо смотрятся в борьбе, в скорости тоже заметно прибавили. Если вспомнить контрольные матчи и ту критику в адрес ребят Черчесова до этого турнира и сравнить с первой игрой в Санкт-Петербурге, то видно, что наши улучшают игру. Уже видно костяк и основных игроков. Нет той пертурбации, которая была до турнира.

— Возможно ли увольнение главного тренера после окончания турнира?

— Не думаю. Черчесов останется до окончания чемпионата мира. Если уволить тренера сейчас, то нового специалиста будет найти очень непросто. Станислав Саламович проделал огромную работу. На этом турнире мы способны зацепить три очка в двух оставшихся матчах и выйти в полуфинал.

— Фёдор Смолов сказал, что ему не нужна футболка Криштиану Роналду. Если представить, что вы бы играли с португальцем в одно время, обменялись бы с ним футболками?

— В моё время играли также великие игроки. Я не стеснялся меняться футболками с ними. К примеру, есть футболка Йохана Кройфа и многих других звёзд футбола моего времени. Это большая память моей футбольной карьеры. Но во время переездов с квартиры на квартиру почти все они потерялись. А за нынешнее поколение игроков не могу сказать, может, они думают по-другому.

— Геннадий Орлов предложил арестовать Роналду, чтобы он не сыграл в матче со сборной России. А если серьёзно, как его сдержать? Или не стоит концентрировать внимание именно на нём?

— Стоит. Но в современном футболе никто не играет персонально. Роналду очень силён в клубе, но в сборной собраны лучшие. Выделяться ему будет тяжелее. И всё-таки он способен создать момент в той ситуации, когда этого никто не ждёт. Тут рецепт один: не дать получить ему мяч, об этом надо постоянно подумать.