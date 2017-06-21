ФК "Локомотив" разрешил своим фанатам вынести все кресла со стадиона

Каждый владелец абонемента на прошлый сезон может забрать кресло с домашней арены в Черкизове. Об этом сообщили на официальной странице в "инстаграме" московского клуба.

Такую акцию "Локомотив" организовал в связи с ремонтом своего стадиона, где будут заменены все сиденья, установлено новое табло и покрашены стены.

Напомним, что новый сезон РФПЛ стартует уже 16 июля. Первым матчем железнодорожников станет встреча с тульским "Арсеналом" на домашней арене.