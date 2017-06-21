ФК "Локомотив" разрешил своим фанатам вынести все кресла со стадиона

Это лето в Черкизове особенно жаркое, вовсю кипит ремонт: меняем кресла, красим стены, устанавливаем новые табло. Предлагаем владельцам абонементов прошлого сезона забрать старое кресло со стадиона! ☝ Некоторые сиденья прослужили нам верой и правдой почти 15 лет, со дня открытия стадиона! Начинаем выдавать кресла в абонементном центре #прямосейчас. Несколько счастливчиков получат их из рук особенного гостя! #чтотобудет
Такую акцию "Локомотив" организовал в связи с ремонтом своего стадиона, где будут заменены все сиденья, установлено новое табло и покрашены стены.
Напомним, что новый сезон РФПЛ стартует уже 16 июля. Первым матчем железнодорожников станет встреча с тульским "Арсеналом" на домашней арене.
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