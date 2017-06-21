Алексей Сорокин отправился на матч Россия — Португалия на метро

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Алексей Сорокин отправился на матч Россия — Португалия на метро

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Фото: twitter.com/Alexey_Sorokin

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" разместил на свой странице в "твиттере" фотографию, где сообщил, что на сегодняшнюю игру едет в московской подземке.

Там Алексей Сорокин встретил болельщиков португальской сборной. Напомним, что сегодня в Москве состоится матч Россия — Португалия в рамках группового этапа Кубка конфедераций. Пока подопечные Станислава Черчесова занимают первую строчку в группе А с тремя очками, у Португалии — одно.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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