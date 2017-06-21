Алексей Сорокин отправился на матч Россия — Португалия на метро

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" разместил на свой странице в "твиттере" фотографию, где сообщил, что на сегодняшнюю игру едет в московской подземке.

Встретил португальских болельщиков в метро по пути на #RUSPOR vs! #КК2017 pic.twitter.com/AWYPkNvzHn — Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 21 июня 2017 г. Там Алексей Сорокин встретил болельщиков португальской сборной. Напомним, что сегодня в Москве состоится матч Россия — Португалия в рамках группового этапа Кубка конфедераций. Пока подопечные Станислава Черчесова занимают первую строчку в группе А с тремя очками, у Португалии — одно.