Сборная России проиграла Португалии и упустила лидерство в группе А — 0:1

В матче второго тура Кубка конфедераций — 2017 игроки Станислава Черчесова ожидаемо уступили действующим чемпионам Европы.

Перед встречей Россия — Португалия только ленивый не шутил о "чуде", которое необходимо нашей команде, чтобы одолеть гостей.

К сожалению, в стане россиян волшебников не нашлось, в отличие от соперников. Один из двух главных мировых футбольных магов современности Криштиану Роналду уже на восьмой минуте матча снял все вопросы.

Португальцы организовали, прямо скажем, несложную атаку, но и с ней наши защитники справиться не смогли. После заброса Рафаэля Геррейро на дальнюю штангу наших ворот Роналду прошёл мимо Фёдора Кудряшова и головой уложил мяч в ворота Акинфеева — 0:1.

Португальцы в оставшиеся полчаса активно прессинговали наших, а футболисты Черчесова пытались отвечать, но больше голов в первой 45-минутке зрители "Открытие-арены" не увидели.

После перерыва российские игроки явно добавили динамики и спортивной агрессии в свой футбол, показав полярный первому второй тайм. К сожалению, этого оказалось недостаточно для полноценного ответа сопернику. Итог: минимальная победа португальцев и 0:1.

Кубок конфедераций. Группа А

Россия — Португалия — 0:1 (0:0)

Голы: Роналду, 8.