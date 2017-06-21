Сборная России проиграла Португалии и упустила лидерство в группе А — 0:1

Перед встречей Россия — Португалия только ленивый не шутил о "чуде", которое необходимо нашей команде, чтобы одолеть гостей.
К сожалению, в стане россиян волшебников не нашлось, в отличие от соперников. Один из двух главных мировых футбольных магов современности Криштиану Роналду уже на восьмой минуте матча снял все вопросы.
Португальцы организовали, прямо скажем, несложную атаку, но и с ней наши защитники справиться не смогли. После заброса Рафаэля Геррейро на дальнюю штангу наших ворот Роналду прошёл мимо Фёдора Кудряшова и головой уложил мяч в ворота Акинфеева — 0:1.
Португальцы в оставшиеся полчаса активно прессинговали наших, а футболисты Черчесова пытались отвечать, но больше голов в первой 45-минутке зрители "Открытие-арены" не увидели.
После перерыва российские игроки явно добавили динамики и спортивной агрессии в свой футбол, показав полярный первому второй тайм. К сожалению, этого оказалось недостаточно для полноценного ответа сопернику. Итог: минимальная победа португальцев и 0:1.
Кубок конфедераций. Группа А
Россия — Португалия — 0:1 (0:0)
Голы: Роналду, 8.
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