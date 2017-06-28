Борец Власов — о конкуренции в новом весе и мечте о третьем олимпийском золоте

Недавно двукратный олимпийский чемпион Роман Власов произвёл мини-сенсацию — выиграл чемпионат России в новом для себя весе. Категория до 80 килограммов стала для борца греко-римского стиля счастливой.

— Мы целенаправленно готовились в этом весе, — рассказал Лайфу 26-летний Роман. — В начале года я уже знал, что будут менять веса, и, честно говоря, давно хотел выступить в более тяжёлой категории.

И знаете что? Мне было психологически легче. Когда ты борешься в своей категории долгое время, ты всегда находишься на пике формы, готовишься, знаешь своих соперников, а тут другой вес, новые соперники, и от тебя сразу не ждут результата.

— Как это не ждать результата от двукратного олимпийского чемпиона?

— (Смеётся.) Понимаете, ведь никому не известно, как пройдёт для тебя адаптация в новом весе. Соперники ведь тяжелее. К чемпионату России я набрал очень хорошую форму, не сковывал себя лишними мыслями, как, например, в прошлом году, когда готовился к Олимпийским играм. Мне из себя нужно было выжать все соки, чтобы победить.

Здесь же такого не было — я просто получал удовольствие. В итоге чемпионат России прошёл по тому сценарию, по которому я и планировал. Всё, что я нарабатывал, у меня получилось реализовать.

С победой Романа поздравили его многочисленные поклонники и, конечно, любимая девушка — фехтовальщица Виолетта Колобова.

Роман в свою очередь поздравил Виолетту с золотом чемпионата Европы.

Моя главная мечта — победить на Играх в Токио в новом весе

По словам спортсмена, возвращаться к старому весу он не намерен.

— С категорией до 75 килограммов, я думаю, история закончена. Хотя, конечно, всё будет зависеть от того, какими будут олимпийские веса. Весь этот год я планирую бороться в весе до 80 килограммов, включая чемпионат мира во Франции, на который я рассчитываю отобраться, пройдя все подготовительные сборы. (Чемпионат мира пройдет в Париже с 21 по 26 августа. — Прим. Лайфа).

— Разница в пять килограммов действительно ощутима?

— Пять килограммов — это на самом деле очень много. Я это ощутил уже во время первой встречи. Но включаются другие факторы — скорость, выносливость, … авторитет. Когда соперники меньше прошли в спорте, они несколько побаиваются тебя. То есть это тот случай, когда твоя репутация идёт впереди тебя и невольно вызывает сомнения у соперника в собственных силах.

— После двух побед на Олимпиадах чемпионат России всё так же волнителен для Вас?

— Конечно! Конкуренция у нас очень большая, особенно когда ты соревнуешься в новом весе. И всегда приятно выигрывать. Это новые ощущения, новые впечатления и радость. Для меня начался новый этап в жизни, новый вес и, соответственно, новая мотивация.

— То есть, быть может, грядёт новая, третья, олимпийская победа? В новом весе.

— Дай Бог! Это моя главная мечта и цель в жизни. Хочу пройти этот путь до конца.

— Роман, отвлечёмся немного от борьбы. Сейчас все следят за Кубком Конфедерации, который проходит в России. Вы интересуетесь футболом?

— Я сейчас тренируюсь в Адлере и слышал, что много людей приехали на Кубок Конфедерации. В Сочи ведь был первый матч нашей команды. Честно говоря, я не большой болельщик футбола и пристально не слежу за ходом турнира.