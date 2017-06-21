Черчесов: Матч Россия — Мексика будет как финал

Главный тренер нашей национальной команды прокомментировал поражение от португальцев.

— Следующий матч и для нас, и для Мексики будет решающим. Это своего рода финал, — отметил Станислав Черчесов. — Обязательно посмотрим и на сегодняшний матч мексиканцев, а потом сделаем выводы и примем решение.

О поражении португальцам 53-летний специалист высказался так:

— Может, у вас был мандраж, у нас же мандража не было. Футболисты знали, кто куда должен переключаться, но бывает, что игра диктует свои правила. В первом тайме часто теряли мяч при выходе из обороны, поэтому до атак дело не доходило, а до ударов — тем более. Во втором тайме удалось это исправить. Появились атаки и моменты, которые могли реализовать, — заключил Черчесов.

Напомним, что сборная России уступила португальцам со счётом 0:1.

Подробнее ознакомиться с матчем вы можете в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.