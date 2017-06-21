Футболисты сборной России отказались меняться майками с португальцами

Об этом после матча журналистам сообщил 27-летний полузащитник команды Станислава Черчесова Александр Ерохин.

Сразу после финального свистка в матче второго тура Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Португалии (0:1) наши футболисты предпочли стандартному ритуалу обмена игровыми футболками с соперниками поблагодарить своих болельщиков на трибунах.

— Сегодня была суперподдержка! Когда мы только вышли на разминку, трибуны уже скандировали: "Россия! Россия!" Нам хотелось биться и показать, что мы готовы отдать все силы на поле, — цитирует Ерохина "Чемпионат". — После матча мы не менялись футболками с португальцами, потому что нужно было поблагодарить зрителей за потрясающую поддержку. А майки — не первостепенная задача, — заявил Ерохин.

Напомним, следующим соперником сборной России на Кубке конфедераций — 2017 станет национальная команда Мексики. Встреча состоится 24 июня в Казани. Начало трансляции — в 18:00 по московскому времени.