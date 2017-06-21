Новозеландцы дарят шанс сборной России на полуфинал Кубка конфедераций

На сочинской арене "Фишт" футболисты с Зелёного континента открыли счёт в матче против Мексики.

На 42-й минуте новозеландский форвард Крис Вуд выскочил один на один с голкипером сборной Мексики и мощнейшим ударом пробил в центр ворот — 1:0!

На перерыв команды ушли с тем же счётом.

Напомним, в группе А после трёх сыгранных матчей лидирует Португалия (4 балла), Россия (3 балла) занимает второе место, Мексика (1 балл) и Новая Зеландия (0 баллов) расположились на третьем и четвёртом месте соответственно.

В случае, если сегодня новозеландцы обыграют Мексиканцев, то оставят главного преследователя россиян без необходимых очков.

Матч Россия — Мексика состоится 24 июня. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.