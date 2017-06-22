Мексика отстояла победу над новозеландцами после драки и проигрыша первого тайма

Мексиканцы одержали первую волевую победу Кубка конфедераций, обыграв в упорнейшем матче представителя Океании со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл, как ни странно, при равной игре команд. Мексиканцы, вышедшие на поле в Сочи полурезервным составом, играли расхлябанно в обороне, а на 34-й минуте потеряли из-за страшной травмы своего основного защитника Карлоса Сальседо. Под занавес первой половины посланцы страны киви забили свой первый гол на турнире именно через его зону, наказав латиноамериканцев за очередной провал.

На второй тайм чемпионы зоны КОНКАКАФ вышли с совершенно другим настроем, а подопечные Энтони Хадсона явно перестраховались и предпочли отойти к своим воротам. За что незамедлительно поплатились: сначала красивым ударом в девятку отличился Рауль Хименес.

А ещё через 20 минут наши будущие соперники по третьему туру группового этапа дожали Новую Зеландию, которая могла преподнести россиянам великолепный подарок. В случае ничьей Россия во встрече с Мексикой могла обойтись без победы (практически при любом результате игры Португалия — Новая Зеландия).

На последних минутах новозеландцы вполне могли спасти для России ничью, но Райан Томас попал в перекладину.

Уже на 90-х минутах матча на поле "Фишта" вспыхнула массовая потасовка. новозеландцы и мексиканцы вдоволь потолкались, с разгона влетая друг в друга, словно "слэмщики" на музыкальном концерте. А необычный судья из Гамбии не дал закончиться очередному дню на Кубке без видеоповторов и пошёл смотреть на драку самолично, а не консультируясь дистанционно с ассистентами — впервые в истории ФИФА. И после нескольких минут раздумий... вынес три жёлтые карточки.

Кубок конфедераций. Группа А

Мексика — Новая Зеландия — 2:1 (0:1)

Голы: Вуд, 42 (0:1). Хименес, 51 (1:1). Перальта, 72 (2:1)