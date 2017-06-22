Хабиб Нурмагомедов: Строго судить сборную России не будем

Непобеждённый российский боец ММА, выступающий в UFC, посетил вчерашний матч сборной России на Кубке конфедераций против Португалии.

Один из самых известных бойцов в мире Хабиб Нурмагомедов похвалил нашу команду после проигрыша португальцам с минимальным счётом.

— Россия играла с лучшей командой Европы, так что строго судить не будем. Мне игра понравилась, но чуть остроты не хватало, — написал после матча на своей странице в "инстаграме" спортсмен.

Россия сегодня играла с лучшей командой Европы, так что строго судить не будем, мне игра понравилась чуть остроты не хватало. Миша говорит что нужен тренер Курбан Бердыев. @misha_malyutin А какое ваше мнение друзья, что не хватает сборной? Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Июн 21 2017 в 10:16 PDT

Интересно, что эту запись лайкнул и давний друг российского бойца Криштиану Роналду, который и забил единственный гол в этой встрече.

Напомним, что вчера подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Португалии во втором матче Кубка конфедераций, который проходит в России. Следующим соперником нашей команды будут мексиканцы. Встреча состоится 24 июня в 18:00 по московскому времени.