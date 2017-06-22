Хабиб Нурмагомедов: Строго судить сборную России не будем

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Хабиб Нурмагомедов: Строго судить сборную России не будем

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Фото: instagram.com

Непобеждённый российский боец ММА, выступающий в UFC, посетил вчерашний матч сборной России на Кубке конфедераций против Португалии.

Один из самых известных бойцов в мире Хабиб Нурмагомедов похвалил нашу команду после проигрыша португальцам с минимальным счётом.

— Россия играла с лучшей командой Европы, так что строго судить не будем. Мне игра понравилась, но чуть остроты не хватало, — написал после матча на своей странице в "инстаграме" спортсмен.

Интересно, что эту запись лайкнул и давний друг российского бойца Криштиану Роналду, который и забил единственный гол в этой встрече.

<p>Скриншот</p>

Напомним, что вчера подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Португалии во втором матче Кубка конфедераций, который проходит в России. Следующим соперником нашей команды будут мексиканцы. Встреча состоится 24 июня в 18:00 по московскому времени.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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