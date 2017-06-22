Хабиб Нурмагомедов: Строго судить сборную России не будем

Один из самых известных бойцов в мире Хабиб Нурмагомедов похвалил нашу команду после проигрыша португальцам с минимальным счётом.
— Россия играла с лучшей командой Европы, так что строго судить не будем. Мне игра понравилась, но чуть остроты не хватало, — написал после матча на своей странице в "инстаграме" спортсмен.
Интересно, что эту запись лайкнул и давний друг российского бойца Криштиану Роналду, который и забил единственный гол в этой встрече.
Напомним, что вчера подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Португалии во втором матче Кубка конфедераций, который проходит в России. Следующим соперником нашей команды будут мексиканцы. Встреча состоится 24 июня в 18:00 по московскому времени.
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