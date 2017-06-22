Боец ММА Али Багаутинов: К бою с Нобре готовлюсь в особых условиях

Российский боец в преддверии поединка с Педро Нобре в рамках Fight Nights Global 69 в Новосибирске 30 июня рассказал в эксклюзивном интервью Лайфу о своей подготовке и реакции на выпады бразильца.

Али Багаутинов — один из лучших российских представителей ММА и немногих россиян, бившихся за чемпионский пояс в UFC. 4 из 5 последних встреч 32-летний боец проиграл, последнюю — сокрушительным нокаутом Тайсону Нэму.

— Али, как готовитесь к бою с Педро Нобре?

— Готовлюсь к поединку с Нобре в особых условиях, раскрывать все карты не стану. Но идёт очень серьёзная подготовка, делаю акцент буквально на всех аспектах. Не хочу оставлять Педро ни единого шанса ни в стойке, ни в борьбе, ни в партере.

— Каковы его сильные и слабые стороны, на что будете делать ставку? — Педро, как и все бразильцы, разносторонний боец, но, в отличие от большинства своих соотечественников, у Нобре самая сильная сторона всё же не партер, а стойка. Он выходец из тайского бокса, до сих пор чередует выступления в ММА с поединками в муай тай. Не буду от него убегать в борьбу, постараюсь его перебить в стойке. Каким бы он ни был "тайцем", я в своей стойке более чем уверен. 30 июня прекрасный день, чтобы порадовать зрителей красивой победой.

— Что ответите бразильцу, который заявил, что вы "сильно рискуете, бросая ему вызов"? — Когда Педро это сказал, я просто улыбнулся. Я никогда не избегал поединков с лучшими из лучших, я не сторонник избиения "мешков". А рискуем мы каждый день, даже когда просто идём по улице.

— Разбирали бой с Нэмом? Или, наоборот, постарались поскорее забыть? — Да, конечно, мы пересмотрели бой с Нэмом. В принципе всё шло по плану, я уверенно лидировал по очкам, и начиная с четвёртого раунда должен был подключить борьбу. Но случилось так, как случилось...

— Бой 30 июня пройдёт в Новосибирске, там вы выступаете впервые. Рассчитываете на поддержку сибиряков? — Действительно, там я бьюсь первый раз, но для меня этот город не чужой. Конечно, я бывал там, в Новосибирске у меня много друзей, знакомых. Рассчитываю на их поддержку 30 июня и постараюсь не обмануть ожиданий болельщиков. В Новосибирске от меня ждут только победы!

— Какие планы на будущее в случае поражения? — Я вообще не думаю о поражении, это не в моих правилах. Но, как я и говорил ранее, в этом бою я стою в шаге от катастрофы. Уйти побеждённым из спорта? Этого я не допущу!