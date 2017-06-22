Как пенсионерка ждала встречи с Криштиану Роналду в Москве

У отеля в Москве, где остановилась сборная Португалии, постоянно дежурят десятки болельщиков с целью получить автограф лидера команды.

Большинство болельщиков, которые ждут встречи с 32-летним нападающим сборной Португалии и мадридского "Реала", это, конечно, школьники и юные футболисты. Есть и девушки. Но не только молодое поколение жаждало встречи с Криштиану Роналду. Среди толпы молодёжи выделялась пенсионерка.

Как она сама пояснила, "пришла вместе с внуком". Но, видимо, настолько была наслышана об этом футболисте, что сама встала в первый ряд и ждала, когда приедет автобус с португальскими игроками. А ждать пришлось долго и под дождём.

Нашёлся и тот, кто не стал ждать, когда Роналду соизволит подойти, и сам побежал к кумиру, минуя всех полицейских на пути. Но люди в форме были начеку и сразу увели фаната за ограждение.

Напомним, что вчера сборная России уступила португальцам с минимальным счётом. Единственный гол забил Криштиану Роналду.

Следующий матч для подопечных Станислава Черчесова — против мексиканцев — будет решающим. Встреча состоится 24 июня в 18:00 по московскому времени.