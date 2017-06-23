Как учительница из Индонезии приехала работать на Кубок конфедераций

32-летняя Мита Сасмита приехала в Казань из самой Индонезии, специально чтобы поработать на Кубке конфедераций в России. И не удивительно: Мита очень любит путешествовать, но ещё больше — футбол. Поэтому, не раздумывая, индонезийка заполнила анкету и стала волонтёром.
— Я люблю футбол, и принять участие на турнире, организованном ФИФА, было моей мечтой с 13 лет! И я так рада, что она осуществилась.
— А почему вы выбрали именно город Казань, а не Москву или Петербург?
— Москва и Санкт-Петербург мне кажутся слишком туристическими городами. Когда я стояла перед выбором, куда поехать, то смотрела в Интернете фотографии всех городов, принимающих Кубок конфедераций. И я просто влюбилась в Казань!
— Долго добирались до России?
— Полёт занял практически 15 часов! Я совершила три пересадки. Но меня тут сразу хорошо встретили. Русские люди очень добрые и приветливые.
— Как вам матч Португалия — Мексика? Удалось увидеть Криштиану Роналду?
— Да, я видела, как он играет на поле. Чувствовал он себя как-то неважно, но несмотря на это смог помочь организовать гол.
— А вообще за какой клуб вы болеете?
— Мне нравится "Манчестер Юнайтед". Из сборных я отдаю своё предпочтение Аргентине.
— А любимый футболист кто?
— Если говорить о самом любимом, то это Тедди Шерингем. Правда, ему сейчас 51 год и он уже давно не играет (Шерингем — известный нападающий сборной Англии, выступавший в командах "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вест Бромович". — Прим. Лайфа).
— Из российских футболистов знаете кого-нибудь?
— Знаю только Фёдора Смолова.
— Вообще в Индонезии футбол популярен?
— Очень! Футбол и бадминтон — это два самых популярных вида спорта в моей стране. Также у нас есть много фанклубов интернациональных команд.
— А вы знаете Питера Одемвингие? Российский и нигерийский футболист, выступающий сейчас в Индонезии за "Мадура Юнайтед".
— Он русский? Правда? Я всегда думала, что он нигериец.
— У него русская мама.
— Буду знать теперь. У нас ещё популярен ганский футболист Майкл Эссьен (полузащитник сборной Ганы. Играл в клубах "Челси", "Реал Мадрид", "Милан". Теперь выступает в "Персиб Бандунг" (Индонезия). — Прим. Лайфа).
— А чем вы сами занимаетесь в Индонезии?
— Я простая учительница английского языка. Учу ребят в школе. Замужем, но детей у меня нет. В свободное время много путешествую и рассказываю об этом на своей странице в "Инстаграме".
Напомним, что Кубок конфедераций стартовал в России 17 июня. Продлится международный турнир до 2 июля. О ходе событий вы всегда можете узнать из нашей сводки.
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