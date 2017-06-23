Как учительница из Индонезии приехала работать на Кубок конфедераций

История Миты Сасмиты, ставшей волонтёром на международном турнире, поражает своей любовью к футболу.

32-летняя Мита Сасмита приехала в Казань из самой Индонезии, специально чтобы поработать на Кубке конфедераций в России. И не удивительно: Мита очень любит путешествовать, но ещё больше — футбол. Поэтому, не раздумывая, индонезийка заполнила анкету и стала волонтёром.

I tried to look cool. Failed. . Qolsarif Mosque Публикация от Mita Yulian Sasmita (@psychofat) Июн 12 2017 в 12:14 PDT

— Я люблю футбол, и принять участие на турнире, организованном ФИФА, было моей мечтой с 13 лет! И я так рада, что она осуществилась.

— А почему вы выбрали именно город Казань, а не Москву или Петербург?

— Москва и Санкт-Петербург мне кажутся слишком туристическими городами. Когда я стояла перед выбором, куда поехать, то смотрела в Интернете фотографии всех городов, принимающих Кубок конфедераций. И я просто влюбилась в Казань!

Welcome to Kazan Arena! Публикация от Mita Yulian Sasmita (@psychofat) Июн 15 2017 в 7:52 PDT

— Долго добирались до России?

— Полёт занял практически 15 часов! Я совершила три пересадки. Но меня тут сразу хорошо встретили. Русские люди очень добрые и приветливые.

— Как вам матч Португалия — Мексика? Удалось увидеть Криштиану Роналду?

— Да, я видела, как он играет на поле. Чувствовал он себя как-то неважно, но несмотря на это смог помочь организовать гол.

— А вообще за какой клуб вы болеете?

— Мне нравится "Манчестер Юнайтед". Из сборных я отдаю своё предпочтение Аргентине.

— А любимый футболист кто?

— Если говорить о самом любимом, то это Тедди Шерингем. Правда, ему сейчас 51 год и он уже давно не играет (Шерингем — известный нападающий сборной Англии, выступавший в командах "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вест Бромович". — Прим. Лайфа).

— Из российских футболистов знаете кого-нибудь?

— Знаю только Фёдора Смолова.

With some Kiwis/Ozzies, McQuay and Clayton, from AIA NZ-Aussie team. #AIAIndonesia #AIAChampionship2017 #AIAChampionship Публикация от Mita Yulian Sasmita (@psychofat) Мар 3 2017 в 6:57 PST

— Вообще в Индонезии футбол популярен?

— Очень! Футбол и бадминтон — это два самых популярных вида спорта в моей стране. Также у нас есть много фанклубов интернациональных команд.

— А вы знаете Питера Одемвингие? Российский и нигерийский футболист, выступающий сейчас в Индонезии за "Мадура Юнайтед".

— Он русский? Правда? Я всегда думала, что он нигериец.

— У него русская мама.

— Буду знать теперь. У нас ещё популярен ганский футболист Майкл Эссьен (полузащитник сборной Ганы. Играл в клубах "Челси", "Реал Мадрид", "Милан". Теперь выступает в "Персиб Бандунг" (Индонезия). — Прим. Лайфа).

— А чем вы сами занимаетесь в Индонезии?

— Я простая учительница английского языка. Учу ребят в школе. Замужем, но детей у меня нет. В свободное время много путешествую и рассказываю об этом на своей странице в "Инстаграме".

Sekali-sekali perlu ada di atas, biar sadar kalo di bumi Allah ini gue yang gendud pun ternyata kecil banget. Публикация от Mita Yulian Sasmita (@psychofat) Апр 12 2017 в 2:06 PDT

Напомним, что Кубок конфедераций стартовал в России 17 июня. Продлится международный турнир до 2 июля. О ходе событий вы всегда можете узнать из нашей сводки.