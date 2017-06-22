Футболист Оскар дисквалифицирован на 8 матчей за массовую драку в Китае — видео

Китайская футбольная ассоциация вынесла жёсткое решение по делу полузащитника сборной Бразилии Оскара, спровоцировавшего потасову в игре национального чемпионата "Шанхай СИПГ" — "Гуанчжоу Фули" (1:1).

После одного из игровых моментов экс-игрок "Челси", перешедший зимой в "Шанхай" за 70 миллионов евро, начал с близкого расстояния бить мячом в соперников. Через несколько секунд на поле вспыхнула драка.

Кроме отбытия восьмиматчевой дисквалификации, Оскар заплатит штраф в размере 5,2 тысячи евро.