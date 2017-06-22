Бойца Шаматаву, попавшего в реанимацию в день боя, выписали из больницы

Российский боец смешанных единоборств, находящийся на грани смерти, прошёл курс лечения и уже чувствую себя хорошо.

25-летний Гога Шаматава, попавший в реанимацию в день боя из-за сильных болей в грудной клетке, был выписан из Краевой клинической больницы № 1 им. профессора С.В. Очаповского в Краснодаре, где лежал в отделении торакальной хирургии.

Диагноз при выписке врачи поставили "идиопатический пневмомедиастинум". В заключении при выписке о состоянии спортсмена сказано следующее: "удовлетворительное, контактен, адекватен".

Сразу после выписки из клиники боец сообщил, что уже готов к соревнованиям.

— Хочу поблагодарить врачей и всех тех, кто переживал за меня. Никогда не думал, что такое может со мной произойти... Но даже машины иногда ломаются. Хорошо, что всё обошлось. Берегите свое здоровье и занимайтесь спортом. Чувствую себя хорошо. Немного отдыха и снова в бой. Хотел бы уже сразится 18 августа на турнире Prime Selection в Краснодоре. Об этом я уже сообщил промоутеру Алексею Яценко, — отметил Шаматава.

Напомним, что 15 июня российский боец попал в реанимацию в день боя против бразильца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры. Позже, придя в сознание, спортсмен потребовал выпустить его и дать возможность провести поединок.